Сальвини заявил об интересе ЕС продлить конфликт на Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщил, что ряд стран Евросоюза не заинтересованы в окончании конфликта на Украине.
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