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Царьград

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Сальвини заявил об интересе ЕС продлить конфликт на Украине

Сальвини заявил об интересе ЕС продлить конфликт на Украине

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини сообщил, что ряд стран Евросоюза не заинтересованы в окончании конфликта на Украине.

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