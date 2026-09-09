США ввели ограничения на импорт ряда товаров из Канады

Белый дом исключил ряд канадских товаров из импорта в США, а часть продукции попала под дополнительные пошлины.
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