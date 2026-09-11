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Apple согнулась: лучшие мемы про iPhone Duo

Apple согнулась: лучшие мемы про iPhone Duo

Компания из Купертино наконец-то представила смартфон, который складывается пополам, а пользователи сети ответили на это волной шуток.

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