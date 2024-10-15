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Царьград

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Волк: Сайты МВД и ГИБДД России недоступны из-за обрыва на линии связи

Волк: Сайты МВД и ГИБДД России недоступны из-за обрыва на линии связи

В МВД прокомментировали сбой в работе сайта и онлайн-ресурсов ведомства.Официальный спикер МВД Ирина Волк заявила, что веб-страницы не работают по независящим от министерства причинам — из-за обрыва линии связи.

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