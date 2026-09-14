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В России составили рейтинг литературных героинь, которым хочется подражать

В России составили рейтинг литературных героинь, которым хочется подражать

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Книжная сеть "Буквоед" провела опрос и выяснила, что среди литературных героинь три четверти читателей вдохновляет более всего сильный женский образ, который вызывает эмоциональный отклик.

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