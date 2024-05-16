ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"У СК РФ по данному факту должно появиться несколько вопросов в "ответственным" лицам "Яндекс.Такси", которые ввели такое правило. А может и пара уголовных дел по оскорблению символов государства." (ц)

"У СК РФ по данному факту должно появиться несколько вопросов в "ответственным" лицам "Яндекс.Такси", которые ввели такое правило. А может и пара уголовных дел по оскорблению символов государства." (ц)

«Флаг России не входит в список разрешенных предметов»: «Яндекс» приравнял патриотические символы нашей страны к рекламе и запретил водителям такси их демонстрацию — несогласных с политикой компании вынуждают увольняться.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Не лицензию отзывать надо, а хозяина (россиянин) заковать в кандалы и отправить на каторгу, в холодные края.
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2 час.
ГАЛИНА СОБОЛЬ
Пора разобраться с Яндексом! Что то совсем уже похоже на недружественный субъект в нашей стране!
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1 час.
НС
Наталья Середа
Яндекс такси Усманов химичит с земляками?
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1 час.

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