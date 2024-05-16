"У СК РФ по данному факту должно появиться несколько вопросов в "ответственным" лицам "Яндекс.Такси", которые ввели такое правило. А может и пара уголовных дел по оскорблению символов государства." (ц)

«Флаг России не входит в список разрешенных предметов»: «Яндекс» приравнял патриотические символы нашей страны к рекламе и запретил водителям такси их демонстрацию — несогласных с политикой компании вынуждают увольняться.
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