Жительница Чувашской Республики привлекается к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере в сфере строительства

В декабре прошлого года в УМВД России по г.Чебоксары обратилась 46-летняя жительница города. Запланировав строительство дома, она оформила ипотечный кредит в банке и в сентябре 2023 года заключила договор подряда с одной из строительных организацией, руководителем которой является 41-летняя предпринимательница.