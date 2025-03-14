Стоит ли запивать мандарины молоком?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Недаром мандарин называют «кладовой здоровья». В нем больше 85 % воды, около 7 % сахара, а остальное — «букет» из витаминов, макро- и микроэлементов, кислот, эфирных масел и других веществ.
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