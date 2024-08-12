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Административное дело грозит блогеру, которая оставила свою фамилию на скале

Административное дело грозит блогеру, которая оставила свою фамилию на скале

Сибирячка Яна Кашина, «пометившая» своей фамилией скалу в Республике Алтай, заинтересовала полицию. Полиция Республики Алтай рассматривает вопрос о привлечении жительницы Новосибирска Яны Кашиной, которая написала свою фамилию на скале, к административной ответственности.

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