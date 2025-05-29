Eduard

Эстония псевдо страна,рожденая как и Украина в смутные времена в 1918 году,в "утные времена" когда большевики разбазарили всё что арми собрано.Эстония н должна существовать вообще,это чужая страна купленая русскими у шведов! Они историю естественно переписали и напридумали.Пора не только Нарву всё забрать!