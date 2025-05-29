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Эстония задумалась об установке буев на Нарве без согласия России

Эстония задумалась об установке буев на Нарве без согласия России

Эстония планирует установить навигационные буи на реке Нарва в своих территориальных водах, если не удастся достичь соглашения с Россией.

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Комментарии
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Eduard
Эстония псевдо страна,рожденая как и Украина в смутные времена в 1918 году,в &quot;утные времена&quot; когда большевики разбазарили всё что арми собрано.Эстония н должна существовать вообще,это чужая страна купленая русскими у шведов! Они историю естественно переписали и напридумали.Пора не только Нарву всё забрать!
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18 час.
Eduard
Не ваша граница,не ваша территория.Вы никогда ничего не купили территорий,не воевали за земли,вы самозаанцы.Название &quot;Эстония&quot; сменить не сложно!
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18 час.
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