В России предложили ввести регулирование риелторской деятельности

В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен с участием бизнес-сообщества зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой.