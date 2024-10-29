В России предложили ввести регулирование риелторской деятельности

В России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен с участием бизнес-сообщества зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой.
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