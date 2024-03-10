В Тамбовской области стартовала воскресная акция "Всей семьёй в музей"

В Тамбовском областном краеведческом музее стартует воскресная акция - "Всей семьей в музей" (0+). С марта по сентябрь 2024 года каждое третье воскресенье месяца в 11:00 будут проходить тематические экскурсии, посвященные истории Тамбовского края.
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