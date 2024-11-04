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CША подталкивают ЕС ввести санкции на импорт из России двух редких металлов

CША подталкивают ЕС ввести санкции на импорт из России двух редких металлов

Вашингтон предлагает европейцам перестать закупать в России палладий и титан.Белый дом настаивает на том, что страны ЕС должны отказаться от закупок у России таких стратегически важных металлов, как титан, от которого зависит авиационная и атомная промышленность, а также палладия - он нужен для чипов и автомобильных катализаторов.

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