CША подталкивают ЕС ввести санкции на импорт из России двух редких металлов

Вашингтон предлагает европейцам перестать закупать в России палладий и титан.Белый дом настаивает на том, что страны ЕС должны отказаться от закупок у России таких стратегически важных металлов, как титан, от которого зависит авиационная и атомная промышленность, а также палладия - он нужен для чипов и автомобильных катализаторов.