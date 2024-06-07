«Аэрофлот» откроет семь новых направлений полетов из Красноярска

Из Красноярска откроется семь новых направлений полетов «Аэрофлота». Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Красноярского края Михаил Котюков и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
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