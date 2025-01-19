Британского премьера могут заставить подождать встречи с Трампом

Отложить встречу с премьер-министром Великобритании Кианом Стармером может избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации, рассказали источники в Белом доме в комментарии 18 января газете Daily Mail.
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