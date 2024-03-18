ВС РФ отразили семь атак и контратак бригад ВСУ на авдеевском направлении

РИАМО - 18 мар. Российским бойцам удалось отразить семь атак и контратак бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое ДНР на авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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