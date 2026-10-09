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Царьград

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ВЦИОМ сообщил: число иностранных студентов в России выросло

ВЦИОМ сообщил: число иностранных студентов в России выросло

ВЦИОМ и "Неравнодушный человек" отметили рост числа иностранных студентов в российских вузах до 414,7 тысячи.

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