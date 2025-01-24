Трамп распорядился сформировать рабочую группу для оценки запасов криптовалют

Президент Дональд Трамп в четверг распорядился создать рабочую группу, которая предложит федеральные правила для «цифровых активов», включая криптовалюты, цифровые токены и стейблкоины, и оценит национальный запас криптовалют.
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