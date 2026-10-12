Слуцкий признал себя нефутбольным человеком после критики Мостового

Бывший тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в выпуске YouTube-канала Fonbet отреагировал на критику экс-полузащитника «Спартака» и «Сельты» Александра Мостового, назвавшего его «нефутбольным человеком».
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