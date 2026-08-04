Принцип работы ShieldFont В августе 2026 года команда ИТ-разработчиков представила бесплатный шрифт ShieldFont, предназначенный для защиты текстового контента на веб-сайтах от автоматического сбора данных с помощью нейросетей.
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