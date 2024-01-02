Звезду сериала «Беверли-Хиллз 90210» жестоко избила банда байкеров

Пока никто из участников инцидента не задержан, заявления в полицию нет Фото: социальные сети В Лос-Анджелесе группа байкеров жестоко избила известного актера Иэна Зиринга, который известен по сериалу «Беверли-Хиллз 90210».
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