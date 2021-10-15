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Заклинатели российских территорий.. опять

Заклинатели российских территорий.. опять

автор - хайли лайкли Я иногда смотрю в новостях заявления иностранных политиков по России и диву даюсь: они в нашей вселенной живут или в параллельной? Вроде серьезные дядьки, а заявления на уровне школоты утверждающей что" мой папа твоего сильнее".

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Алексей Тан
Кот (на фото) очень не доволен...но почему то я его понимаю (кота).
Александр Иванов
Ну явно япошкам Хиросимы с Нагасаки мало!! Хохолам вообще пора вернуться в территориям времен переяславской Рады!!
Александр Иванов
Ну явно япошкам Хиросимы с Нагасаки мало!! Хохолам вообще пора вернуться в территориям времен переяславской Рады!!
Александр Иванов
Ну явно япошкам Хиросимы с Нагасаки мало!! Хохолам вообще пора вернуться в территориям времен переяславской Рады!!

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