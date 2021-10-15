Заклинатели российских территорий.. опять

автор - хайли лайкли Я иногда смотрю в новостях заявления иностранных политиков по России и диву даюсь: они в нашей вселенной живут или в параллельной? Вроде серьезные дядьки, а заявления на уровне школоты утверждающей что" мой папа твоего сильнее".