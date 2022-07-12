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Творожная запеканка без муки! как в детстве!

Творожная запеканка без муки! как в детстве!

Обожаю эту запеканку за простоту исполнения и, безусловно, вкус! Съедается она быстро. Будьте готовы, что ваши домашние попросят добавки! Поехали! Ингредиенты : Творог- 845 гр; Яйца -4 шт; Манка- 200 гр; Кефир- 300 гр; Сахар- 150-200 гр; Соль-1 ч.

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