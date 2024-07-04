Чтобы не было беды: на Руси никогда не оставляли нож на кухонном столе, и вот почему Алёна Юрьева На Руси существовало множество поверий и суеверий, связанных с повседневной жизнью, включая особенности обращения с кухонными предметами.
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