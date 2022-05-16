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Луис Скола станет мажоритарным владельцем «Варезе»

Итальянский «Варезе» объявил, что генеральный директор клуба Луис Скола выразил желание воспользоваться правом приобрести 51 процент акций клуба, как это предусмотрено контрактом, подписанным прошлым летом.

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