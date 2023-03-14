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Свежие комментарии
Александр Нефеденков
Как в поговорке-"Семь раз отмерь, один раз отрежь", то есть семь раз обдумай, прежде чем что-то написать
Принят закон о фе...
Андрей
хоть от наших брехни должно поубавиться.
Принят закон о фе...
ЛБ
Людмила Боченкова
берегите себя и возвращайтесь домой !вы наши герои !уничтожайте нацискую нечесть до последнего!!!
Освобожден завод ...
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