На сайте по поиску работы появилась вакансия президента России

На сайте сервиса по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России. К будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, возраст от 35 лет, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к командировкам.