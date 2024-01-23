На сайте по поиску работы появилась вакансия президента России

На сайте сервиса по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России. К будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, возраст от 35 лет, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к командировкам.
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