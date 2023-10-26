«Никто не забыт»: состоялся субботник на новом кладбище в Миллерово

Активные волонтеры Филиала РГЭУ (РИНХ) г. Миллерово приняли активное участие в данной акции совместно с культорганизатором «Дома культуры Миллеровского района», руководителем молодежного многофункционального центра С.
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