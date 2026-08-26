Депутат Даванков предложил обязать продавцов автомобилей раскрывать историю ДТП

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой закрепить обязанность продавцов информировать покупателей об участии автомобиля в ДТП и проведённых ремонтах.
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