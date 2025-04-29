Кабмин сообщил о запуске энергоблока Джубгинской ТЭЦ в 2030 году

Энергоблок Джубгинской теплоэлектростанции (ТЭЦ) будет запущен с 1 января 2030 года. Соответствующее заявление 29 апреля опубликовано на сайте правительства России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, в котором принял участие заместитель председателя правительства Александр Новак.
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