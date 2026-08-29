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5 самых безбашенных воинов Средневековья

5 самых безбашенных воинов Средневековья

Знаете, говорят про некоторых «вообще отбитый»? И при этом у «отбитого» нередко вполне получается то, за что он берется, — то ли благодаря, то ли вопреки лихости и отчаянности.

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