Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Avia.pro - СМИ Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.
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Свежие комментарии
- Депутаты-запретит...
- Депутаты-запретит...
- Депутаты-запретит...
Сколько времени существовал этот брачный союз? И какие правовые основания для признания его недействительным?
".... будучи студенткой юридического вуза..." Насколько я понимаю, это с варенниками будущий прокурор или судья?
Это не губы, это мозоли )
А почему фото погибшего бойца показали а эту "образину "скрыли ? Страна должна знать в лицо своих " героинь".
ВОТ ЕТ ЕБЛИЩЕ!!!😳
Ничего личного, никаких оскорблений, если чё😜
Просто хитрая на выдумки голь в лице люда российского давно придумала название для нового типа женского лица.
Ебло, в особо запущенных случаях, как на фото - Еблище.
Эх! Жора-Жора! Земля тебе пухом. Как же можно было вообще обратить внимание на такую "Бурёнку из Маслёнкина" (мультик был такой).
И.Т. Когда же кончатся ссылки на "Судебный вердикт"? Ну, не выносит суд вердикта, хоть Ты лопни! Пройди правовой ликбез, аффтор!
Такой негатив в браке бывает