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Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Судья не дрогнула: черную вдову служивого лишили выплат и пристыдили за губы и авто

Avia.pro - СМИ Громкое судебное разбирательство, развернувшееся в Рязани, привлекло внимание всей страны своей драматичностью и неожиданными поворотами.

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Сергей Федотов

ВОТ ЕТ ЕБЛИЩЕ!!!😳
Ничего личного, никаких оскорблений, если чё😜
Просто хитрая на выдумки голь в лице люда российского давно придумала название для нового типа женского лица.
Ебло, в особо запущенных случаях, как на фото - Еблище.