Зеленский уведомил Белый дом об отставке Залужного – Washington Post

Американское проправительственное издание Washington Post сообщает, что Украина официально уведомила Белый дом об отставке Залужного вечером пятницы Washington Post отмечает, что указа Зеленского об отставке главкома ВСУ всё ещё нет, однако сама отставка фактически утверждена администрацией Байдена.