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Пенсии россиян сократятся на треть к 2047 году, прогнозы

Пенсии россиян сократятся на треть к 2047 году, прогнозы

В течение следующих 20 лет пенсии российских граждан снизятся как минимум на треть из-за демографических проблем, инфляции и сырьевой экономической модели, сообщил в интервью «МК» демограф и председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

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