ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Жене на шею сядет.Сын в свои 27 лет...
  • Элина Морозова
    Аналогия напрашивается. Мужья изменяют  чаще.Не выходите замуж...
  • Валентин Воробьев
    Забыл дурень великовозрастный, что с родителями может что случиться, а с возрастом они занемогут вообще... Или не дум...Сын в свои 27 лет...

Сын в свои 27 лет не хочет съезжать от нас. Я устала от бытового рабства!

Сын в свои 27 лет не хочет съезжать от нас. Я устала от бытового рабства!

Я, конечно, слышала, что новое поколение молодёжи намного инфантильнее, чем были мы в их годы. Мол, позже взрослеют и чуть ли не до 25 лет считают себя подростками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Правильно мама объяснила всё сыну, а теперь надо бы подкрепить ещё и действиями: не убираться за ним, не готовить, да и, вообще, установить границы. Например, привлекать к уборке квартиры, ложиться спать в определённые часы и т.п. В принципе, это нужно было бы делать  давно. Родители не привили парню такое качество, как самостоятельность. Ведь он и в супружескую жизнь, если таковая будет, перенесёт эту модель- будет таким же трутнем.
Ответить
2 час.
Валентин Воробьев
Забыл дурень великовозрастный, что с родителями может что случиться, а с возрастом они занемогут вообще... Или не думает, не понимает?
Ответить
1 час.
Элина Морозова
Жене на шею сядет.
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх