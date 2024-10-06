Я, конечно, слышала, что новое поколение молодёжи намного инфантильнее, чем были мы в их годы. Мол, позже взрослеют и чуть ли не до 25 лет считают себя подростками.
Сын в свои 27 лет не хочет съезжать от нас. Я устала от бытового рабства!
Комментарии
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Вера Федорова
Правильно мама объяснила всё сыну, а теперь надо бы подкрепить ещё и действиями: не убираться за ним, не готовить, да и, вообще, установить границы. Например, привлекать к уборке квартиры, ложиться спать в определённые часы и т.п. В принципе, это нужно было бы делать давно. Родители не привили парню такое качество, как самостоятельность. Ведь он и в супружескую жизнь, если таковая будет, перенесёт эту модель- будет таким же трутнем.
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2 час.
Валентин Воробьев
Забыл дурень великовозрастный, что с родителями может что случиться, а с возрастом они занемогут вообще... Или не думает, не понимает?
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1 час.
Элина Морозова
Жене на шею сядет.
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8 мин.
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