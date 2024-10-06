Сын в свои 27 лет не хочет съезжать от нас. Я устала от бытового рабства!

Вера Федорова

Правильно мама объяснила всё сыну, а теперь надо бы подкрепить ещё и действиями: не убираться за ним, не готовить, да и, вообще, установить границы. Например, привлекать к уборке квартиры, ложиться спать в определённые часы и т.п. В принципе, это нужно было бы делать давно. Родители не привили парню такое качество, как самостоятельность. Ведь он и в супружескую жизнь, если таковая будет, перенесёт эту модель- будет таким же трутнем.