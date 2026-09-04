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Крупнейшая за последнее время атака БПЛА и БЭК зафиксирована в Большом Сочи

Крупнейшая за последнее время атака БПЛА и БЭК зафиксирована в Большом Сочи Минувшие сутки выдались непростыми для Краснодарского края.

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