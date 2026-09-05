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Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда "Все для Победы!"

Путин посмертно наградил орденом Мужества главу фонда "Все для Победы!"

Указом Президента РФ Анатолий Чернышов, руководивший фондом «Народный фронт. Все для победы!», удостоен ордена Мужества посмертно.

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