Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц в Киеве показали свое неуважение по отношению к украинским чиновникам и наплевали на все рамки приличия.
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