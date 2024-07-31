Во Франции раскрыли, почему переданные ВСУ F-16 разделят на два флота

Два условных флота военно-воздушных сил создадут на Украине из западных F-16, чтобы одному из них разрешить наносить удары за пределы старой украинской границы, заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман 31 июля в эфире французского новостного телеканала LCI.
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