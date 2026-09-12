This Stephen J. Cannell Cop Show Ended With An Unresolved Cliffhanger After 8 Seasons

There's nothing worse than a series going out on a cliffhanger, something fans of Stephen J. Cannell's forgotten '90s crime drama know all too well.
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