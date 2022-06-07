Жители следующих улиц Уссурийска 8 июня останутся без холодной воды

Жители следующих улиц Уссурийска 8 июня останутся без холодной воды

Сегодня, 8 июня, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды планируется с 9.

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