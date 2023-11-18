Бабиков о Лиге клубного биатлона: «Нужно привлекать спонсоров, открывать какие-то новые медиаформаты. Будет более интересно и смотрибельно»

Сегодня в Ханты-Мансийске проходят масс-старты в рамках первого Кубка МЛКБ. «Чуть заранее проработать график соревнований для того, чтобы люди заранее ориентировались и не было лишних разговоров о том, кто имеет право сюда ехать, кто не имеет.