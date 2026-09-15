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Болтон: «Боюсь, что Путин сможет манипулировать и директором ЦРУ»

Болтон: «Боюсь, что Путин сможет манипулировать и директором ЦРУ»

Если подтвердится информация, что побывавший недавно в Москве директор ЦРУ Джон Рэтклифф станет отвечать за урегулирование конфликта на Украине, то это станет отнюдь не самой хорошей новостью для киевского режима.

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