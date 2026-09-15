Если подтвердится информация, что побывавший недавно в Москве директор ЦРУ Джон Рэтклифф станет отвечать за урегулирование конфликта на Украине, то это станет отнюдь не самой хорошей новостью для киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский может п...
- Арестович из Амер...
- T Арестович из Амер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым