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Омский «Авангард» попрощался с чемпионом мира Чудиновым

Омский «Авангард» попрощался с чемпионом мира Чудиновым

Контракт с Максимом Чудиновым расторгли в межсезонье, говорится в табло переходов «Авангарда». Изначально контракт с хоккеистом был рассчитан до апреля 2022 года, однако по какой-то причине команда решила попрощаться с чемпионом мира уже сейчас.

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