Тарасов вынужден перебраться в съемное жилье с обшарпанными стенами

Футболист показал, в каких условиях вынужден существовать. Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко соцсетиВ прошлом году Дмитрий Тарасов продал дом, который строил и обустраивал с бывшей женой Ольгой Бузовой.
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