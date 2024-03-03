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«Враг не пройдет»: уральское предприятие разработало насадку, кидающую гранаты на сотню метров

«Враг не пройдет»: уральское предприятие разработало насадку, кидающую гранаты на сотню метров

Инженеры из Челябинска разработали уникальную дульную насадку для автомата Калашникова.Этот «мортир», как его называют в зоне СВО, — дело рук токарей и техников, которые делают оборудование для птицефабрик на местных предприятиях.

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