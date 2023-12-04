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Россия заблокировала АПЛ США в Арктике

Россия заблокировала АПЛ США в Арктике

Русские, прекратите нас пугать! Ну что-же вы, натовцы, такие пугливые? Чуть что - и сразу в плач.

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Комментарии
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ОЛ
Ольга Левенкова
ну молодцы наши,браво,браво,гнать этих амеров по дальше и по чаще,и если боятся,то значит уважают
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Хотелось бы верить, что это так!
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15 час.
Н
НС
Самое главное:  наши АПЛ к ним во внутренние воды не лезут, зато они к нам - завсегда пожалуйста!  Вроде даже в Белое море лезли, ссылаясь на какие-то там бюрократические решения... Вот и надо их научить держаться от наших берегов подальше.
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12 час.

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