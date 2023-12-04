Россия заблокировала АПЛ США в Арктике

ну молодцы наши,браво,браво,гнать этих амеров по дальше и по чаще,и если боятся,то значит уважают

Н

НС

Самое главное: наши АПЛ к ним во внутренние воды не лезут, зато они к нам - завсегда пожалуйста! Вроде даже в Белое море лезли, ссылаясь на какие-то там бюрократические решения... Вот и надо их научить держаться от наших берегов подальше.