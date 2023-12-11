Непостижимая кошачья логика — 30 фото, которые точно вас рассмешат

Кажется, что мы так хорошо знаем своего домашнего питомца, что можем наперед сказать, какую вкусняшку он выберет на обед, на чьих коленях или в чьих домашних тапочках он захочет поспать или даже от кого будет прятаться целый день.
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