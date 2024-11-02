2 ноября 1721 года Россия стала Империей

Титул Императора Всероссийского был введен при Петре I. Провозглашение России империей укрепило позиции страны на долгие годы вперед и стало переломным моментом не только отечественной, но мировой истории.
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