В Раде заявили о серьезной проблеме с демографией на Украине

На Украине возникла серьезная проблема с демографией, в стране острая нехватка рабочих рук. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Цимбалюк, фрагмент его интервью публикует в Telegram издание «Страна.
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